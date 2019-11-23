Jandarmadan define avcılarına suçüstü: 3 gözaltı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri define avcılarını suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmanın ardından ekipler harekete geçti. Akkaya köyünde kaçak kazı yapan 3 kişi kazı yaptıkları yerden kaçarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 4 metre ve 2 metre derinliğinde yaklaşık 1 metrekare genişliğinde yan yana iki farklı alanı kazdıkları, olay yerinde 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet balta, 3 adet murç,1 adet balyoz, 1 adet levye ve 1 adet metre ele geçirildi.

Yapılan kimlik tespiti sonucu şüphelilerin B.A. (16), M.U. (30 ) ve H.U. (18) oldukları ekiplerce tespit edildi. Şüphelilerden B.A.'nın adresinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

M. U. ve H. U. isimli şahısların adresinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.