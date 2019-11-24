Festivalde 10 ton hamsi 750 mangalda pişirildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde, sahil bandında dağıtılan 10 ton hamsi, kısa sürede tükendi. Festivale katılanlar dağıtılan 750 mangalda hamsileri kızartıp, yedi.

Ereğli Belediyesi'nin sahil bandında bu yıl 13'üncü kez düzenlediği Hamsi Festivali, büyük ilgi gördü. Amfi tiyatrosunda dağıtılan hamsileri almak için halk, uzun kuyruklar oluşturdu. 10 ton hamsi kısa sürede tükendi. Belediye ekipleri, halkın hamsileri pişirmesi ve yemesi için 750 mangal, 4 bin ızgara, 3 ton mangal kömürü, 1 ton soğan, 5 bin paket helva, ekmek ve 5 bin şişe su dağıttı. Balıklarını alanlar, mangalların başına geçip pişirmeye başladı. Bir anda mangal dumanıyla kaplanan festival alanında pişirdikleri hamsileri yiyenler, müzik eşliğinde eğlendi. Zabıta ekipleri, hazırlanan balık ekmekleri de yoldan geçen sürücülere ikram etti.



ZONGULDAK 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:14

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