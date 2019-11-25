Çaycuma'da "Öğretmenler Günü" kutlama programı düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye protokol ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan konserin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptı. Baş, konuşmasında, "Bugün Türk öğretmeninin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenleri saygı ile anmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilinci uyandırmak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana 'Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgiyle anıldığı, farkındalık oluşturduğu, unutulmadıklarını gösteren çok güzel bir gündür. Öğretmenlik, insanlık tarihinin maddi bir ölçütü olmayan ölümsüz mesleğidir. Her işi bilen, her işi yapan, bilgi deposu ve ayaklı kütüphane olmak yerine; bilgi kaynaklarını öğreten yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir,öğretmen. İnsan ancak öğretmen sayesinde ahlakî, maneviyatı, bilgiyi, araştırmayı, beceriyi ve mecburiyeti öğrenebilir" diye konuştu.

Akabinde günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. İlçede görev yapan ve adaylığı kalkan Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Serkan Uslu'nun yemin töreni yapıldı. Emekli olan öğretmenler adına konuşmayı öğretmen Ercan Bayrak gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun tarafından plaket ve Hizmet Şeref Belgesi verildi. Çeşitli branşlarda ödül kazanan öğrencilere hediye verildi.

Son olarak ilçede ki okullarda görev yapan öğretmenler tarafından müzik dinletisi gerçekleşti. Çeşitli parçalardan oluşan öğretmenlerin repertuvarı dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konser sonrası uzun süre alkış alan öğretmenler, protokol ile toplu fotoğraf çekildi.

ZONGULDAK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.