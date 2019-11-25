67 Burda AVM'de öğretmenlere anlamlı hediye

67 Burda AVM'de Öğretmenler Günü'nde öğretmenler unutulmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 67 Burda AVM'de öğretmenlere hediye verildi. Danışma bankosunda kimliklerini gösteren öğretmenlere AVM'deki Selanik Kahvecisi isimli işyerinden kahve ve pasta menüsü ikram edildi.

Öğretmenler ise bu anlamlı günde kendilerini unutmayan AVM yönetimine ve firmaya teşekkür etti.

Lösemili çocuklar için yardım standı

Öte yandan 2324 Kasım tarihleri arasında 67 Burda AVM'de lösemili çocuklar için yardım standı açıldı. Lösev tarafından açılan stantta satışa sunulan oyuncaklardan satın alan ziyaretçiler lösemili çocuklara destek oldu.

Lösev Zonguldak İl Temsilciliğince açılan stand ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü.

ZONGULDAK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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