Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler

Kozlu’da 24 Kasım Öğretmenler gününde “ Kozlu Eğitimciler Derneği” anlamlı etkinlik gerçekleştirdi. 24 Kasım’da yaşları 8890 arasında olan emekli öğretmenleri ziyaret ettiler.

Dernek başkanı Mustafa Zorlu nezaretinde önce 88 yaşındaki Cafer Ünlü ziyaret edildi. Rahatsızlığından dolayı evinden dışarıya çıkamayan Cafer öğretmen ilk göreve başladığı Mardin Nusaybin den eski öğrencisinden bu sabah aldığı telefon görüşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini, eski anılarını da anlatarak ziyaretten çok mesut olduğunu anlattı. Hatta ziyaretin hemen bitmemesini istemesi karşılıklı duygu anlarını arttırdı.

Daha sonra 90 yaşında olan Recep Demircan öğretmen ziyaret edildi. Karşılıklı anılar anlatılırken, Recep öğretmenin Köy Enstitüsü Mezunu Diploması‘nı göstermesiyle dernek temsilcileri şaşkınlıklarını üzerinden atamadan, emekli olduktan sonra ön lisans diploması alıp, tekrar öğretmenlik yaptığını dinleyince daha şaşırıp kendisini tebrik ettiler. Son olarak da 89 yaşındaki İsmet Yılmaz öğretmen ziyaret edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli öğretmen, anılarını anlatırken ziyaretçilerine kendi bahçesinde yetiştirdiği mandalinaları ikram etti.

“Kozlu Eğitimciler Derneği” heyetindekiler, ‘bu anlamlı günde keşke tüm emekli öğretmenleri ziyaret edebilseydik’ diyerek, bu uygulamaların devam edeceğini, bu eğitim çınarlarını dinlerken çok duygulandıklarını belirterek, tüm öğretmenlerin “Öğretmenler Günü” nü kutlayıp, ebediyete intikal eden öğretmenlere de Allah tan Rahmet dilediler.

ZONGULDAK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.