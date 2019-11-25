MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar, OYAK Grubunu tebrik etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, 2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasına girmesi ve zırh çeliği üretimi konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı OYAK Grubunu tebrik etti.

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, bünyesinde Erdemir ve İsdemir gibi demir çelik firmalarını da bulunduran OYAK Grubunu zırh çeliği üretimi çalışmaları ve vergi sıralamasında ilk 100’e girmesinden dolayı tebrik etti. Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, “2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasına baktığımızda finans sisteminin listeye damga vurduğunu gözlemledik. Listenin ilk 10 sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası yer aldı. 6 bankanın haricinde Türkiye Petrolleri A.O., İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü listenin ilk 10 sırasında kendine yer buldu. Listede ilk 100 sırada yer alan tüm kurumları tebrik ederken, finans sisteminin ekonomide gösterdiği bariz etkisini kurumlar vergisi ödemelerinde de gözlemlediğimiz listede sanayi ve üretimi temsilen bölgemizin güzide kurumu, ülkemizin göz bebeği, OYAK iştiraklerinden Erdemir, İsdemir ile Erdemir Madencilik firmalarının da yer alması, sanayi ve üretim adına sevindirici bir gelişme olmuştur. Ülkemizde sanayi ve üretimin önemine her daim dikkat çekmeye çalıştık. Ülkemizin gelişip kalkınmasının ancak ve ancak üretime dayalı politikalarla olacağını, yerli üretimin olmazsa olmaz bir konuma sahip olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirdik. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda 'OYAK Grubunun savunma sanayine yönelik yatırımlarını hızlandırması gerektiği, buna istinaden gündemlerinde olan zırh çeliği üretme konusunun bir an evvel neticelendirilmesinin önem arz ettiği' hususunda görüşlerimizi beyan etmiştik. Konuyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda OYAK Grubunun zırh çeliği üretilmesi noktasında Manisa’da ciddi adımlar attığını, deneme üretim aşamasını tamamlayıp yakın bir zamanda savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bu ürünün üretimine başlayacağına dair sevindirici bir gelişmeden de haberdar olduk. Bu ve benzeri çalışmaların artarak ithalatın azaltılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi önem arz etmektedir. OYAK Grubunu yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı tebrik eder, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi dileklerimizi de bu vesileyle paylaşmak isterim. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ürünlerin üretilmesine olanak sağlayan, katkı ve destek veren işletmelerimizin sayısının artması kalkınma noktasında ülkemize hız ve dinamizm kazandıracaktır. MÜSİAD olarak başta bölgemizin göz bebeği OYAK iştiraklerinden Erdemir olmak üzere İsdemir ile Erdemir Madencilik firmalarının kurumlar vergisi sıralamasında üst sıralarda yer almasından ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünlere yönelik yapmış olduğu yatırımlara hız vermelerinden dolayı duymuş olduğumuz memnuniyeti dile getirir, sanayi, üretim ve istihdam adına yapılan çalışmaları destekleyeceğimize dair düşüncelerimizi bir kez daha paylaşmak isterim” dedi.

ZONGULDAK 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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