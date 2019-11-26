Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

Efsane hatta o devir bitti!

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Zonguldak Alaplı ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 3 bin 250 adet uyuşturucu hap ile 30 gr uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü Alaplı ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda C.İ, N.G , A.K ,S.Ö isimli şahıslar uyuşturucu Haplarla Narkotimlerce kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 30 gram uyuşturucu uyarıcı madde ile 3 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Alaplı’da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şahıstan N.G ile A.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, C.İ ve S.Ö uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

ZONGULDAK 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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