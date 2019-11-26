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67 Burda AVM’den Efsane Cuma’ya Özel Sürpriz Hediyeler

İHA

Zonguldaklılara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerini Efsane Cuma'ya özel kampanya ile karşılıyor.

67 Burda AVM’den Efsane Cuma’ya Özel Sürpriz Hediyeler

Zonguldaklılara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerini Efsane Cuma’ya özel kampanya ile karşılıyor.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 67 Burda AVM, 29 Kasım Cuma günü Efsane Cuma’ya özel gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 350 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 150 ziyaretçisine sürpriz hediyeler kazanma fırsatını sunuyor. Stoklar ile sınırlı, her katılımcının aynı gün içinde yalnız 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 67 AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 67 AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Esas 67 Burda AVM
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 metrekarelik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak’ta hizmet veriyor. Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak’ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkarıyor. Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP’nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde “Sevgi Postanesi” projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü aldı.
Esas Gayrimenkul
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım firmalarından biri olan Esas Gayrimenkul, 2009 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında ticari gayrimenkul faaliyetlerine devam eden, alanında uzman ekibi ile uzun vadede değer üreten projeler geliştirmekte ve yönetiyor. Bugün yurt içinde 273 bin metrekarelik, yurt dışında 594 bin metrekarelik olmak üzere toplamda 927 bin metrekarelik kiralanabilir alanda, çevre dostu ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel projelerine imza attı.
Esas Gayrimenkul; Esas 10 Burda (Balıkesir), Esas 14 Burda (Bolu), Esas 67 Burda (Zonguldak), 41 Burda (İzmit), Esas 17 Burda (Çanakkale), Esas 39 Burda (Lüleburgaz), Esas 01 Burda (Adana) Alışveriş Merkezleri olmak üzere yurt içinde toplam 7 AVM yatırımı yaptı.

ZONGULDAK

26 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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