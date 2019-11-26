BEÜ’den çocuklara “Sağlıklı Büyüyen ve Sağlıklı Beslenen Çocuklarımız” etkinliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezin’den “Sağlıklı Büyüyen ve Sağlıklı Beslenen Çocuklarımız” Etkinliği düzenlendi.

Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kreş ve anaokulundaki 3,4 ve 5 yaş gruplarındaki çocukların boy, ağırlık, vücut kitle indeksi, boya göre ağrılık, persentil değer ölçümleri gerçekleştirildi. Etkinlikte, obezitenin tanısı, önemi, Türkiye’de, bölgede ve Zonguldak ilindeki durumu, obeziteyle mücadele için yaşam tarzı değişiklikleriyle ilgili bilgilendirme yapılarak bu yaş gruplarında gıda tüketimine yönelik önemli ipuçları verildi. Çocukların ölçüm sonuçlarının birebir velilerle değerlendirildiği toplantıda sağlıklı büyüme ve beslenme için gerekli önerilerde bulunuldu.

Etkinlik hakkında konuşan Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Obezite görülme sıklığı açısından Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada yer aldığını belirterek çocuklardan yetişkinlere kadar her yaşta obezitenin önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Bayraktaroğlu, “Dünyada ve ülkemizde obezite ile mücadele eylemleri gerçekleştirilmektedir. Zonguldak genelinde yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz verilerde obezite üç yetişkinden birinde görülürken çocukluk çağında bu oran artmakta. Ağırlık fazlalığı ile tanışan çocuklarımız gelecekte diyabet, kalp ve damar hastalıkları gibi önemli sorunlarla erkenden karşılaşmaktadır. Aile ve çevresi ile bireyin sağlıklı beslenmesi ve büyümesi hedefiyle Zonguldak ilimizde bir yeni projemizi gerçekleştirdik” dedi.

Konuyla ilgili Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Asuman Koç Yutkur, iki merkezin koordinasyonuyla uzun süredir planladıkları bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen merkez çalışanlarına, velilere ve çocuklara teşekkürlerini iletirken, özellikle Merkezin faaliyetlerinin daha kaliteli bir hizmet sunmasına yönelik destek veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya şükranlarını sundu.

ZONGULDAK 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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