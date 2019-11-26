Batı Karadeniz'in ilk tırmanma duvarı Zonguldak'a yapılıyor

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Dağcılık İl Temsilcisi Mustafa Bacıoğlu'nun girişimleri sonucunda Batı Karadeniz'in ilk tırmanma duvarı Zonguldak'a yapılacak.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Dağcılık İl Temsilcisi Mustafa Bacıoğlu'nun girişimleri sonucunda Batı Karadeniz'in ilk tırmanma duvarının Zonguldak'a yapılması için çalışmalara başlandı. Spor salonuna kurulacak tırmanma duvarı için Federasyon Spor Tırmanış Kurul Üyesi Murat Salim Şeren ve Dağcılık İl Temsilcisi Mustafa Bacıoğlu Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i makamında ziyaret ederek, proje hakkında görüşme yaptı. Şu anda proje aşamasında olan tırmanma duvarı gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ihalesi yapılarak spor salonuna kurulacak.

Öte yandan tırmanma duvarının faaliyete geçmesinin ardından okul sporlarında ve şampiyonlarda Minikler, Küçükler, Gençler ve Büyükler kategorilerinde lisans çıkartılarak speed ve Bouldering branşlarında sporcular ter dökecek.



"Tırmanış doğa sporudur"

Federasyon Spor Tırmanış Kurul Üyesi ve Spor Tırmanış antrenörü Murat Salim Şeren, "Tırmanmak insanoğlunun temel motor becerilerindendir. Bir içgüdüdür. Günümüzde hayatta kalmak ya da avlanmak için sarmaşıklara ağaçlara ya da kayalara tırmanmamız gerek olmadığından aslında hepimizde var olan ama kaybettiğimiz bir içgüdüdür. Tırmanış rekreatif olarak da yapılabilen ve hem fiziksel hem de psikolojik zorlanmayı gerektiren bir doğa sporudur. Kaya tırmanışı zaman içinde dağcılığın bir antrenman yöntemi olmaktan çıkmış başlı başına özel bir dal haline gelmiştir" diye konuştu.



"Hedefimiz dağcılık sporunu gençlere tanıştırmak"

Dağcılık İl Temsilcisi Mustafa Bacıoğlu hedeflerinin dağcılık sporunu gençlere tanıştırmak olduğunu söyleyerek, "Dağcılık Federasyonu ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Site Spor Salonu'na tırmanma duvarı yapılacak. Bunun için de Federasyon Spor Tırmanış Kurul Üyesi Murat Salim Şeren Zonguldak'a gelerek teknik bilgi verdi. Federasyon desteği ile ortaya güzel bir şey çıkacak. Zonguldak'ta gençlere dağcılık sporunu tanıştırmak istiyoruz. Sporcularımız okul sporlarında ve şampiyonalarda ilimizi temsil edecekler. İnşallah ilerleyen zamanlarda şampiyonlara bile ev sahipliği yapabileceğiz" diye konuştu.

ZONGULDAK 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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