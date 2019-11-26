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THY uçağının lastiğindeki arıza uçuşu iptal ettirdi

İHA

Zonguldakİstanbul seferini yapacak olan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki lastiğin arızalanması sebebiyle uçuş iptal oldu.

THY uçağının lastiğindeki arıza uçuşu iptal ettirdi

Zonguldakİstanbul seferini yapacak olan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki lastiğin arızalanması sebebiyle uçuş iptal oldu.
Zonguldakİstanbul seferini yapacak olan THY'ye ait A319 tip TCJLT tescilli uçağın inişten sonra yapılan harici kontrolleri sırasında sol iç lastikte baloncuk olduğu tespit edilip gerekli durum genel merkeze iletildikten sonra hava limanına Ankara'dan teknik ekip yönlendirildi. Arızalanan tekerleğin değiştirilmesiyle birlikte uçağın yeniden seferlere devam edeceği öğrenildi.
Uçuşun iptal edilmesinin ardından yolcular ise Ankara'ya oradan da İstanbul'a getirilecek.

ZONGULDAK

26 Kasım 2019 Salı

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