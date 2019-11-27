Öğrencilerin “TÜBİTAK 1002” destekli proje başarısı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Bülent Ecevit Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, hazırladıkları proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Abdifatah Ahmed ve Arzu Ertop’un, Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç danışmanlığında hazırladıkları “ZonguldakBartın Çevresinde Üst DevoniyenAlt Karbonifer Yaşlı Birimlerin (Gökgöl ve Topluca İstifleri) Stratigrafik, Paleontolojik, Sedimantolojik ve Jeokimyasal Özellikleri" başlıklı proje, ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında kabul edildi.

ZONGULDAK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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