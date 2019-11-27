Zonguldak’ta sis, görüş mesafesi 50 metreye düştü

Zonguldak Ereğli yolunda etkili olan sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava gün boyunca devam etti. Zonguldak Ereğli yolunda yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken araç sürücüleri trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre soğuk ve yağışlı havanın bu hafta boyunca süreceği öğrenildi.

ZONGULDAK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:45

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AKŞAM 17:33

YATSI 18:58

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