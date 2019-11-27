Kdz. Ereğli Belediyesi cüruf geri kazanım tesisini mühürledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi Bölücek Mahallesi’nde kısa süre önce faaliyete geçen cüruf geri kazanım tesisini ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühürledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Bölücek Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde bulunan ve cüruf geri dönüşüm tesisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerini denetledi. Yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu anlaşılan firma hakkında tutanak tutularak konu encümene sunuldu. Kdz. Ereğli Belediyesi Encümeni yaptığı toplantıda tesisin kapatılması kararı verdi. Bu sabah iş yerine tekrar gelen Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tesisi mühürleyerek faaliyetine son verdi. İş yeri sahibi ise tesisin çevreye hiçbir zararı olmadığını, yapı denetim belgesi için müracaatlarını yaptıklarını belirterek kapatma kararına tepki gösterdi. Kdz. Ereğli Belediyesi yetkilileri tesisin ruhsat alması durumunda faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti.

ZONGULDAK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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