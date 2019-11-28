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Kaçak ocakta ölen eşi için kazandığı tazminatı 14 yıldır alamıyor

DHA

ZONGULDAK´ta, 21 yıl önce kaçak ocakta yaşanan göçükte hayatını kaybeden eşi Recep Yaman için başlattığı hukuk mücadelesinde 156 bin lira tazminat kazanan 3 çocuk annesi Fatma Yaman(70), aradan geçen 14 yıla rağmen parayı tahsil edemiyor. Öldüğü günden beri eşinin hakkını aradığını ifade eden Yaman, "Tam 21 yıl oldu eşimi kaybedeli. Kaçak ocakta yaşamını yitirdi. Çocuklarımın hakkını arıyorum. Biz davayı kazandık ama iş yeri sahibi tazminatı vermiyor, kendisi lüks araçlarla geziyor" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu´ndan(TTK) emekli olduktan sonra K.D.'ye ait kaçak ocakta çalışmaya başlayan Recep Yaman, 1998 yılında meydana gelen göçükte yaşamını yitirdi.
Ocak sahibi K.D. hakkında Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi´nde `dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma´ ve `hırsızlık´ suçlarından dava açıldı. 2000 yılında sonuçlanan davada, tutuksuz yargılanan K.D.´ye verilen 1 yıl hapis cezası, para cezasına çevrildi.
CEZA DAVASININ ARDINDAN TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR
Ceza davasının ardından Recep Yaman´ın eşi Fatma Yaman ve çocukları, ocağın sahibi K.D.´ye tazminat davası açtı. Zonguldak 2. İş Mahkemesi´nde 2003 yılında açılan davada alınan bilirkişi raporunda, ölen Recep Yaman ve ocak sahibi K.D.´nin yüzde 50´şer kusurlu olduğu bildirildi. 2 yıl süren dava sonunda mahkeme, K.D.'nin, ölen Recep Yaman´ın eşi ve çocuklarına tazminat ödemesine karar verildi.
14 YILDIR PARAYI ALAMADI 
Fatma Yaman, kazandığı tazminatı tahsil etmek istedi ancak K.D.´nin üzerine kayıtlı tüm malvarlıklarını oğullarına devrettiğini öğrendi. Aradan geçen sürede yasal faizleriyle birlikte 156 bin lirayı bulan tazminatı tahsil edemeyen Fatma Yaman, eşinin mezarı başında gözyaşı döktü. Eşini kaybettikten sonra 3 çocuğunu zorluklarla yetiştirdiğini anlatan Yaman, 21 yıldır hukuk mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Hakları olan tazminatı almak için yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden Fatma Yaman, şunları söyledi:
"Tam 21 yıl oldu eşimi kaybedeli. Kaçak ocakta yaşamını yitirdi. 21 yıldan beri ocak sahibi beni peşinde koşturuyor. Mallarını devretmiş. Lüks araçlarla geziyor. Çocuklarımın hakkını arıyorum. Biz davayı kazandık ama tazminatı vermiyor. Çocuklarına, babalarının hakkını vermiyor. Avukatım uğraşıyor ama alamıyoruz. Üzerinde bir şey olmayınca tahsil edemiyorlar. Devlet yetkililerinden destek bekliyorum. Dava sonucunda kazanılan tazminatın tahsili için yardım istiyorum."
`KAÇAK OCAK BENİ YAKTI´
Yaman, gözyaşları içinde "Kaçak ocak beni yaktı. Başkaları yanmasın. Çocuklarım babasız, ben eşsiz kaldım. Benim evim boş kaldı. Evime gelen yok. Şaşırdım artık ne yapacağımı" dedi. 

ZONGULDAK

28 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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