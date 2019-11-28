Saha komiserinin büyük başarısı

Zonguldak'ta saha komiserliği yapan ve aynı zamanda Belediye Kültür Merkezi oyuncusu olan Nihat Ayaz, en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hakİş tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Hakİş Film Yarışmasında Zonguldak’ta saha komiserliği yapan ve aynı zamanda Belediye Kültür Merkezi oyuncusu olan Nihat Ayaz en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Emeğini ve hakkını arayan belediye işçisini konu alan filmiyle yarışmaya katılan 43 yaşındaki Nihat Ayaz, 214 ‘ü Türkiye’den olmak üzere 11 kategoride ödülün verildiği yarışmada ‘en iyi yönetmen’ ödülünün sahibi oldu. Yarışmaya 119 ülkeden 4 bin 46 film katıldı.

ZONGULDAK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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