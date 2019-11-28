Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde bulunan ilkokulda geçmişten bugüne bir bağ kuran sergi açılışı gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine bağlı Çomranlı köyünde bulunan Çomranlı İlkokulu’nda "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı. Eski eşyalardan oluşan sergi açılışına Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, Çaycuma AK Parti Siyasi İşler Başkanı Hamit İncircioğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, daire amirleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çomranlı İlkokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Erdem, kurdele kesimi öncesi yaptığı açıklamada, "Çocuklara zamanla nelerin değiştiğini göstermek istedim. O yüzden evlerinde eskiye ait ne varsa getirmelerini söyledim. Çok güzel eserler gelince bunun herkesin görmesi lazım dedim. Bu şekilde de bir sergi düşündüm. Her kesimin çocukluğundan bir şey bulabileceği bir sergi oldu. Bu sayede çocuklar da hiç görmediği eski eşyaları görebildi, geçmişi öğrenebildi. Desteklerinden ötürü müdürümüz Mesut Keleş’e ve diğer öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, son derece başarılı bir sergi bulduğunu belirterek okul müdürüne, öğretmenlere ve minik çocuklara emekleri için teşekkür etti.

ZONGULDAK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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