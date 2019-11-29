ZBEÜ ile Milli Eğitim arasında iki önemli protokol imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan protokoller Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Milli Eğitim Müdürü V. Murat Kapıcı ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Uysal’ın imzalarıyla gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan ikili protokol, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkân ve deneyimlerinden yararlanmasını kapsıyor.

Gerçekleştirilen bu iş birliği protokolü ile ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütülmesi de hedeflendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ile gerçekleşen ve 5 yıl süre ile geçerli olacak 3’lü protokol kapsamında ise, lisedeki eğitimöğretim faaliyetlerini yürütmek, planlı çalışmalarla eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak, bunun için sosyal ve bilimsel iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amaçlandı.

ZONGULDAK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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