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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri ile "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Çoşgun başkanlığında, beden eğitimi öğretmenleri ile "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz ve Gençlik Merkezi Müdürü Erkan Arslan katıldı.

ZONGULDAK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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