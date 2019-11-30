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Yıldız çifti, milyonda bir görülen bakteri nedeniyle yasam savaşı veriyor

DHA

ZONGULDAK´ta yaşayan Ramazan Yıldız(55) ve eşi Zuhriye Yıldız(54),  yedikleri bir yiyecekten geçen milyonda bir görülen `clostridium botulinum´(sinir sistemine saldıran zehirli ve ölümcül olabilen bakteri) hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doç. Dr. Özcan Pişkin, nadir görülen ve daha çok iyi sürede ve ısıda pişirilmemiş konservelerin bu bakteriyi taşıdığını söyleyerek, "Hastalarımızın ne yediğini tam olarak bilmiyoruz. Ekipler evdeki yiyeceklerden numune aldılar. Hayati tehlikeleri devam ediyor. Halkımız konserve yapıyorken yapılan malzemeyi yeterli ısıda ve yeterli...

ZONGULDAK´ta yaşayan Ramazan Yıldız(55) ve eşi Zuhriye Yıldız(54),  yedikleri bir yiyecekten geçen milyonda bir görülen `clostridium botulinum´(sinir sistemine saldıran zehirli ve ölümcül olabilen bakteri) hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doç. Dr. Özcan Pişkin, nadir görülen ve daha çok iyi sürede ve ısıda pişirilmemiş konservelerin bu bakteriyi taşıdığını söyleyerek, "Hastalarımızın ne yediğini tam olarak bilmiyoruz. Ekipler evdeki yiyeceklerden numune aldılar. Hayati tehlikeleri devam ediyor. Halkımız konserve yapıyorken yapılan malzemeyi yeterli ısıda ve yeterli sürede pişirmelerini öneriyoruz. Eğer konserveyi açtıklarını bir şişme renk değişikliği bir koku ya da paslanma görürlerse kesinlikle tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
Çaycuma İlçesine bağlı Kayıkçılar köyü´nde yaşayan Ramazan Yıldız evde aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ramazan Yıldız, özel hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ramazan Yıldız, hastanede tedavi edildiği sırada eşi Zuhriye Yıldız da rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan çiftten Zuhriye Yıldız, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Zuhriye Yıldız´ın, hastanede yapılan testler sonucu nadir görülen `clostridium botulinum´ bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Doktorlar, acil olarak özel hastanedeki eşinin de sevkini sağlayarak çiftin yoğun bakımda tedavisine başladı. Hastanenin irtibata geçtiği Ulusal Zehir Danışma Merkezi, `clostridium botulinum´ bakterisine karşı antitoksinleri aynı gün içerisinde hastaneye ulaştırdı. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi. Ekipler, jandarma eşliğinde eve giderek yiyeceklerden numune aldı. İncelemelerin devam ettiği, Yıldız çiftine nadir görülen bu bakterinin hangi yiyecekten bulaştığı yapılacak araştırmadan sonra ortaya çıkacağı bildirildi. Ekipler, çiftin yediği konserveden bakterinin bulaşmış olabileceği üzerinde durdukları öğrenildi. Yıldız çiftinin bilinçleri açık olduğu ancak sinir sistemlerine zarar veren bakteri nedeniyle hareket edemedikleri ve hayati tehlikelerinin ise sürdü belirtildi.
NADİR GÖRÜLEN BİR BAKTERİ
BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, sevk ile hastanelerine ulaşan hastaların hemen tedavilerine başladıklarını söyledi. Çok nadir görülen bir besin zehirlenmesi bulgusunun yaşandığını anlatan Dr. Pişkin, şöyle dedi: "Geçen pazartesi Çaycuma Devlet Hastanesi´nde bir doktor arkadaşımız yoğun bakımda bir hasta takip ettiğini ve tanı koyamadığını ancak zehirlenme şüphesi olduğunu bizlere iletti. Biz de hastanemize sevkimizi sağladık. Hastanın eşinin de benzer şekilde bir gün önce özel bir hastanenin yoğun bakımında yattığını söyledi. Yaptığımız tetkiklerde çok nadir görülen besin zehirlenmesi clostridium botulinum´ isimli bir bakterinin sebep olduğu, botulizm toksilasyonu tanısı koyduk. Özel hastanede takibi yapılan hastayı da bizim hastanemize çektik ve yoğun bakımda tedavisine başladık. Ulusal zehir danışma merkezinden antitoksinini hemen talep ettik ve hemen aynı gün akşamında geldi ve iki hastamıza uyguladık. İki hastamızın da yoğun bakımda tedavisi devam ediyor."
1 GRAMI 1 MİLYON İNSANI ÖLDÜREBİLECEK KADAR GÜÇLÜ
Bu bakterinin nadir görüldüğünü ve yeryüzündeki en güçlü toksinlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. Pişkin, yapılan araştırmalarda daha çok konservelerden bulaştığının ortaya çıkarıldığını anlattı. Halkın ev yapımı konserveleri tüketirken dikkatli olması gerektiğini ifade eden Dr. Pişkin, "1 gramı 1 milyon insanı öldürebilecek kadar güçlü bir toksin. Hastamızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Ekipler evi inceliyorlar. Gıdalardan numune aldıklarını biliyoruz. Hastamınız tam olarak ne yediğini bilmiyoruz. Ülkemizde yapılan araştırmalarda uygun sürede ve ısıda pişirilmemiş konserveler en önemli şüphe olarak görülüyor. Yine benzer şekilde süt ve süt ürünlerinde, açık yaralar, alüminyum folyodaki fırınlanmış patatesten de geçtiği biliniyor. Bu hastalarımıza tam olarak neyle bulaştığını bilmiyoruz. Yetkililer bu konuda çalışmalarını sürdürerek diğer yakınlarının etkilenmemesi için çalışmalarını yapıyorlar. Halkımız konserve yapıyorken yapılan malzemeyi yeterli ısıda ve yeterli sürede pişirmelerini öneriyoruz. Eğer konserveyi açtıklarını bir şişme renk değişikliği bir koku ya da paslanma görürlerse kesinlikle tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
EN SON KONSERVEDEN TURŞU VE PEKMEZ YEMİŞLER
Ağabeyini hastaneye kaldırdıktan sonra yengesinin de rahatsızlandığını anlatan Osman Yıldız, doktorların tanı koymakta zorlandığını anlatarak süreci şöyle anlattı: "Geçen hafta rahatsızlandıklarında Çaycuma Devlet Hastanesi´ne kaldırıldılar. Orada serum taktıktan sonra `Karın ağrısı şikâyeti´ denilerek eve gönderiliyorlar. Akşam yine rahatsızlandıklarında tekrar hastaneye götürdük. Orada tekrar serum taktılar. Röntgen çekildiği sırada kustuklarında doktor şüphelendi. Sonra sevk ettiler. Yengem de o sırada evdeydi. Onu da alıp hastaneye refakatçi olarak getirdik. Kendisi de o sırada kusmaya başladı. Bayılınca orada doktorlar müdahale ettiler. Hastanede müşahede altında kaldılar. Yaklaşık 12 saat sonra hastalarımızın hastaneden çıkışını verdiler psikolojik diyerek. Bu arada kardeşim Ramazan Yıldız ise hastanede yatırdılar. Bağırsak düğümlenmesi diyerek. Bağırsak düğümlenmesine müdahale ettiler daha sonra tekrar komaya girdi kardeşim. Oradan yoğun bakıma aldılar. Yengemde Çaycuma´da eve gelince tekrar rahatsızlanıyor. Yengemi de orda yoğun bakıma alıyorlar daha sonra üniversite hastanesine sevk ediyorlar. Burada en sonunda gıda zehirlenmesi olduğunu belirliyorlar. Ne yediklerine dair hiçbir fikrimiz yok. Bize söyledikleri sadece konserve kavanozundaki turşuyu açmışlar, bir de pekmez yemişler. Bizim kendimizin yaptığı doğal pekmezden yemişler."

ZONGULDAK

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:57
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