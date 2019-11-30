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Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak Alaplı ilçesinin Küçük kaymaz köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.T idaresindeki 67 UB 750 plakalı araç ile Küçük Kaymaz köyü istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen B.T idaresindeki 67 AAH 572 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada er iki araçta bulunan yolculardan,T.T., E.T.,ile araç sürücüleri M.T., B.T isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar 112 ambulansların ile Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların yapılan tedavilerinin ardından hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:51
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  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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