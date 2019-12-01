Zonguldak'ta köy yolları sular altında kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taşarken, bazı köy yolları kapandı.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış köyde hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması ile bahçeler ve seralar sular altında kalırken, göle dönen köy yolları da kapandı. Cıvaklar Yeni Mahalle sakinleri, yoğun yağış yüzünden yollarının kapanmasıyla mağdur olduklarını belirterek, dizlerine kadar çıkan suyun içinde yürümek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Bakkala ekmek almaya gidebilmek için bu su deresinden geçtiklerini söyleyen mahalle sakinleri, hasta olup soğuk su yüzünden zatürreye yakalanmaktan korktuklarını söyleyerek yetkililerden yardım istediler.

ZONGULDAK 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.