BEÜ öncülüğünde halk eğitimi ve hasta bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile vatandaşların genel sağlık bilgisi ve kronik hastalıklar hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak, bilinçli bir şekilde sağlıklı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla sağlık kampüsümüz koordinesinde yürütülen "Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantıları" Aralık ayında da devam ediyor.

İlki 11 Kasım’da Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Obezite Tanı ve Tedavisi İle Obezitede Cerrahi Tedaviler" konularında geçekleşen toplantıların ikincisi 3 Aralık Salı günü yapılacak. Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Ayoğlu tarafından gerçekleşecek bilgilendirme toplantısının konusu “Temel Yaşam Desteği” olacak. Prof. Dr. Ayoğlu vatandaşları, acil durumlarda solunumu ve/veya kalbi durmuş kişilere yönelik hayat kurtarmak amacı ile yapılabilecek ilaçsız ilk yardım müdahaleleri konusunda bilgilendirecek.

3 Aralık Salı günü Saat 13.30’da Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantılarına tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

ZONGULDAK 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.