Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması

İHA

Zonguldak İl Jandarma komutanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen özel denetim uygulaması kapsamında 91 personelle denetim gerçekleştirildi.

Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması

Zonguldak İl Jandarma komutanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen özel denetim uygulaması kapsamında 91 personelle denetim gerçekleştirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması , uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla 81 İlde eş zamanlı olarak yapılan "Özel Denetim (Kış Lastiği)" uygulaması düzenlendi.
İl genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde; 29 noktada, 13 jandarma trafik timi ve 13 jandarma asayiş devriyesi 91 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetim "08.0010.00, 12.0014.00, 15.00 16.30" arasında gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 512 araç ve şahıs kontrol edildi. 65 sürücü ve araca 31 bin 731 TL cezai işlem uygulandı. 20 ticari araca kış lastiği takmamaktan işlem yapıldı.

ZONGULDAK

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Başkent Akademi FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Başkent Akademi ...
Zonguldak Kömürspor - Başkent Akedemi: 3-0
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Başkent Akedemi: 3-0
BEÜ öncülüğünde halk eğitimi ve hasta bilgilendirme toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER BEÜ öncülüğünde halk eğitimi ve hasta bilgilendirme ...
Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurul gerçekleşti
YEREL HABERLER Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurul ...
Zonguldak'ta köy yolları sular altında kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta köy yolları sular altında kaldı
Zonguldak’ta fırtına
YEREL HABERLER Zonguldak’ta fırtına
5 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER 5 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
22 il ve 3 ülkeden 600 sporcu madenciler için mindere çıktı
YEREL HABERLER 22 il ve 3 ülkeden 600 sporcu madenciler için mindere ...
67 Burda AVM’den Efsane Cuma etkinliği
YEREL HABERLER 67 Burda AVM’den Efsane Cuma etkinliği
Marketten alınan televizyon patladı 14 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Marketten alınan televizyon patladı 14 yaşındaki ...
Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz ...
Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Uyuşturucu madde satan 2 kişi kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 ...
Yıldız çifti, milyonda bir görülen bakteri nedeniyle yasam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Yıldız çifti, milyonda bir görülen bakteri nedeniyle ...
Nadir görülen zehir, karı kocanın hayatını kararttı Evde yaptıkları turşudan yiyen çift 'botilizim' sebebiyle felç oldu Bülent Ecevit Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç Dr. Özcan Pişkin: "Kapağı şişmiş, paslı konservelerin kesinlikle tüketmemelerini tavsiye ediyoruz"
YEREL HABERLER Nadir görülen zehir, karı kocanın hayatını ...
İl Milli Eğitimden aday öğretmenlere ziyaret
YEREL HABERLER İl Milli Eğitimden aday öğretmenlere ziyaret
"Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı ...
ZBEÜ ile Milli Eğitim arasında iki önemli protokol imzalandı
YEREL HABERLER ZBEÜ ile Milli Eğitim arasında iki önemli protokol ...
İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
BEÜ’de “Değerlerimiz ve Din” konferansına yoğun ilgi
YEREL HABERLER BEÜ’de “Değerlerimiz ve Din” konferansına yoğun ilgi
Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı
YEREL HABERLER Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik ...
Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Antalya’dan madalyaları topladı
YEREL HABERLER Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X