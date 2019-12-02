Mevsimin ilk karı Gümeli’ye yağdı

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Aralık ayının ilk haftasında kar yüzünü Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde bulunan Bölüklü Yaylasında gösterdi.

Karın yağmasıyla beraber Bölüklü Yaylasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüler ise karın özlemini giderdi. Dün gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde de sıcaklıklar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza kaplarken, kartpostallık görüntüler de oluştu.

ZONGULDAK 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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