GMİS’ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayımladı.

Yeşil, engelli vatandaşlar için yaşamı kolaylaştırma ve anlam katma her bireyin sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı. Mesaj şöyle:

"Engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesi, onlar için yaşamın kolaylaştırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal yaşamda hayatlarına anlam katabilmeleri adına; bu alandaki sosyal duyarlılık ve bilincin yükseltilmesi ancak toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını artırmakla mümkün olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşam sevincinin arttırılması umuduyla tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz.”

ZONGULDAK 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.