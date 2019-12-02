Zabıtan okul kantinlerine hijjen denetimi

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde temizlik hijyen ve gıdaların son kullanma tarihleri ile ilgili denetim yaptı.

Belediye basın bürosundan yapılan açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10.03.2016 tarihli genelgesinde belirtilen Eğitim Kurumları’nda satışı yasaklanmış olan cips, çikolata türleri, aromalı tatlandırıcı içeren ve gazlı meşrubat, şekerleme türleri vb. ürünlerle ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere durum tespit tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.

ZONGULDAK 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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