Zabıtan okul kantinlerine hijjen denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zabıtan okul kantinlerine hijjen denetimi

İHA

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde temizlik hijyen ve gıdaların son kullanma tarihleri ile ilgili denetim yaptı.

Zabıtan okul kantinlerine hijjen denetimi

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde temizlik hijyen ve gıdaların son kullanma tarihleri ile ilgili denetim yaptı.
Belediye basın bürosundan yapılan açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10.03.2016 tarihli genelgesinde belirtilen Eğitim Kurumları’nda satışı yasaklanmış olan cips, çikolata türleri, aromalı tatlandırıcı içeren ve gazlı meşrubat, şekerleme türleri vb. ürünlerle ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere durum tespit tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.

ZONGULDAK

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen çiftin cenazeleri törenle memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Kazada ölen çiftin cenazeleri törenle memleketlerine ...
GMİS’ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER GMİS’ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Kazada hayatını kaybeden çift için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden çift için tören düzenlendi
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar ‘Vizyoner’19 Zirvesi’ ni değerlendirdi
YEREL HABERLER MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar ‘Vizyoner’19 ...
Nadir görülen bakteriden zehirlenen çiftin tedavisi sürüyor BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin: “Verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda”
YEREL HABERLER Nadir görülen bakteriden zehirlenen çiftin tedavisi ...
Mevsimin ilk karı Gümeli’ye yağdı
YEREL HABERLER Mevsimin ilk karı Gümeli’ye yağdı
Vali Bektaş’tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bektaş’tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
Konserveden zehirlenen çiftin tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Konserveden zehirlenen çiftin tedavisi devam ediyor
Lastikçilerin yoğun kış lastiği mesaisi
YEREL HABERLER Lastikçilerin yoğun kış lastiği mesaisi
Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Karı koca çift trafik kazasında öldü Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Karı koca çift trafik kazasında öldü Zonguldak'ta ...
Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması
Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Başkent Akademi FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 3 - Başkent Akademi ...
Zonguldak Kömürspor - Başkent Akedemi: 3-0
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Başkent Akedemi: 3-0
BEÜ öncülüğünde halk eğitimi ve hasta bilgilendirme toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER BEÜ öncülüğünde halk eğitimi ve hasta bilgilendirme ...
Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurul gerçekleşti
YEREL HABERLER Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Olağan Genel Kurul ...
Zonguldak'ta köy yolları sular altında kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta köy yolları sular altında kaldı
Zonguldak’ta fırtına
YEREL HABERLER Zonguldak’ta fırtına
5 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER 5 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
22 il ve 3 ülkeden 600 sporcu madenciler için mindere çıktı
YEREL HABERLER 22 il ve 3 ülkeden 600 sporcu madenciler için mindere ...
67 Burda AVM’den Efsane Cuma etkinliği
YEREL HABERLER 67 Burda AVM’den Efsane Cuma etkinliği
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X