Refüje çarpan motosikletli ağır yaralandı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Devrek Yolu Caddesi üzerinde Kavaklık Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametine seyir eden Alper Ş. (44) idaresindeki 34 DN 2380 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Motosikletten düşerek yerde sürüklenen sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza yapan motosiklet yoldan kaldırılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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