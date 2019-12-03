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Güner, “Herkesin bir gün 112 acil çağrı hattına ihtiyacı vardır

İHA

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner 17 Aralık tarihleri '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı. Güner, 7 Aralık tarihleri '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutluyoruz ve bu yıl ise farklı bir gururu yaşamaktayız dedi.

Güner, “Herkesin bir gün 112 acil çağrı hattına ihtiyacı vardır

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner 17 Aralık tarihleri ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı. Güner, 7 Aralık tarihleri ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutluyoruz ve bu yıl ise farklı bir gururu yaşamaktayız dedi.
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, 112 Ambulans sisteminin kuruluşunun 25’inci yıl dönümü olduğunu ifade ederek “112 Ambulans sisteminin kuruluşunun 25. Yılını idrak etmekteyiz. 25 yıl önce atılan temeller ile tüm yurtta büyük bir sağlık ordusunun parçası olan Acil Sağlık Hizmetleri, yurt genelinde en uç noktalara kadar yayılmış, kesintisiz olarak hizmet veren büyük bir sistemdir. Acil Sağlık Hizmetlerinin amacı; acil sağlık hizmeti ihtiyacı oluşan vatandaşlarımıza günün 24 saatinde ücretsiz olarak 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak, hasta ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak ve ihtiyaç varsa en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır. Acil çağrılara, şehirlerde ilk 10 dakikada, kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşma oranı yüzde 90’ın üzerine çıkarılmıştır. İlimizde 24 tane 112 istasyonu bulunmaktadır ve 42 ambulansla hizmet vermekteyiz. Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilmek amacıyla o şartlara uygun ambulanslar temin edilmiştir. Bu amaçla palet takılabilen ambulanslar, yoğun bakım ve obez ambulansları göreve hazırdır” dedi.
“Sürücülerin ambulansa yol vermesi hayati önem taşıyor”
112 acil servisinin yaşadığı sorunlara değinen Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, “Arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi nedeni ile adres bulmak öngörülenden çok daha fazla zaman alabilmektedir. Yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçların kullanımı için güvenlik şeridi olmaması, diğer sürücülerin ambulansa yol vermemesi verememesi, bazı saatlerde yaşanan trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler, ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde mutlaka yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmaktadır. Ayrıca 112 acil sağlık hizmetlerinin hayati tehlike durumu olmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve vakalara ulaşmada geç kalınmakta veya ulaşılamamaktadır.112 Acil Çağrı Hattının gereksiz meşgul edilmesi zaman ve iş gücü kaybına yol açmakta daha önemlisi gerçek acil vakalara ulaşmakta sorun oluşturmaktadır. Herkesin bir gün 112 Acil Çağrı Hattını aramaya ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır. Bu vesile ile kar kış demeden canı gönülden 24 saat kesintisiz hizmet vererek tüm zorluklara göğüs geren sağlık ordumuzun parlayan yıldızları 112 Ekipleri, UMKE gönüllüleri ve tüm Acil Sağlık hizmetleri Sunumunda görev yapan mesai arkadaşlarımın haftalarını kutlar başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK

03 Aralık 2019 Salı

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