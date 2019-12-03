Vali Erdoğan Bektaş: "Son dönemde engelliler adına güzel projeler gerçekleşti"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, öğretmen ve öğrenciler Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Erdoğan Bektaş; "Son dönemde ülkemiz engelliler adına sosyal faaliyetler acısından güzel yerlere geldi güzel projeler gerçekleşti" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Zonguldak Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, öğretmen ve öğrenciler ziyarette bulundu.

Ziyarette ilk konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin; "Zonguldak engelliler için zor bir şehir ama bizler çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda çalışmalarımızın sonucunu alacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca dernek binamızın yenilenmesini rica ediyoruz. Engelli arkadaşlar ve ailelerin bir arada olmaları için bir yer olmalı" dedi.

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas da; "Ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Valilikte engelliler için sadece tek araç yeri var bununla ilgili bir çalışma bekliyoruz" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş da konuşmasında Engellilerin aileleri ve öğretmenleri karşısında saygıyla eğildiğini belirterek şunları ifade etti.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü nü kutluyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili STK'lar hocalarımız, ve derneklerimiz ziyarete gelmişler teşekkür ediyoruz. Bir ülkede yaşayan ülkeler ne kadar rahatsa o kadar gelişmiş demektir. Bu bütün dünyada böyledir. Son dönemde ülkemiz engelliler adına sosyal faaliyetler acısından güzel yerlere geldi güzel projeler gerçekleşti. Biz bu anlamda mutluyuz. Bu mutluluğa kolay ulaşılmadı. Önce aileler sonra kurumlardaki öğretmenler olmasaydı bu mutluluk yaşanmazdı. Bu fedakarlık karşısında saygı ile eğiliyoruz" dedi.

Ziyaretin ardından Vali Erdoğan Bektaş engelli öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederken engelli öğrencilerde Vali Bektaş'a çiçek takdim ettiler.

ZONGULDAK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:22

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