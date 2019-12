Down sendromlu Sadullah İbrahim'in başarı hikayesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Down sendromlu Sadullah İbrahim Cayan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yeteneklerini sergiledi.

13 yaşındaki Down sendromlu Sadullah İbrahim Cayan’ın annesi Şafak Cayan oğlunun engelli doğduktan sonra hiç üzülmediğini ifade ederek; “Oğlum down sendromlu doğdu. Üzulmedim, bilakis onu en iyi şekilde nasıl eğitebilirim niye düşündüm. Doğduğundan beri eğitimi için çabalıyorum. 3. sınıfa kadar özel eğitim gördü. Daha sonra kaynaştırma eğitimi aldı. Şu an İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi. Normal eğitime geçtiğinden beri daha sosyalleşti. Müziğe çok ilgisi var. 3 senedir Belediye Çocuk Korosu ve Belediye Bandosu'nda yer alıyor. Ayrıca özel olarak piyano dersi alıyor. Bu yeteneklerinden dolayı Güzel Sanatlar Lisesine göndermek istiyorum” dedi.

Engellileri sağlıklı bireyler olarak gördüğünü söyleyen anne; “Kendime hiç bir şey harcamıyorum. Tüm imkânlarımı İbrahim için harcıyorum. İmkânım olsa daha fazla özel kurs almasını isterdim. Engellilerin yaşam şartları çok zor. Bunun için insanların daha duyarlı olmaları gerekir. Farkında olunsa hem engellilerin hem de ailelerinin işi daha da kolaylaşır. Farkındalık eğitimleri ile bu sorunlar daha da aşılabilir” diye konuştu.

Çaycuma Belediyesi Müzik Koordinatörü ve Çocuk Korosu ve Belediye Bandosu Topluluk Başkanı Hamza Başören; “İbrahim yaklaşık 3 önce Çocuk Korosu'na katılarak bir farklılık kattı. Yine 2 yıl önce Belediye Bandosunda engelliler anlamında farkındalık oluşturduğu için yer aldı ve devam ediyor. Tüm programlara katılıyor. Bu vesile ile tüm engellilerimizin gününü kutlar, engelsiz bir hayat dilerim” dedi.

ZONGULDAK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.