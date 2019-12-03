Alkollü sürücü bisikletliye çarptı

Hem sağanak hem kar!

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ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, otomobil, bisikleti ile yaya geçidinden geçen Kemal Y.´ye (65) çarptı. 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet Y.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza öğle saatlerinde, Ereğli Devrim Bulvarı´nda meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 67 TZ 299 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden geçen Kemal Y.´ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Kemal Y.´yi tedavisi için özel hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı test sonucu Mehmet Y.'nin 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Y.'nin ehliyetine 6 ay el konurken, 1032 lira ceza kesildi.

Kazada yaralanan Kemal Y.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan Mehmet Y. karakola götürüldü.



ZONGULDAK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:22

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