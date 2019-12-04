“80’ler dizisi oyuncuları BEÜ’de

BEÜ Engelli Öğrenci Birimi tarafından "Dünya Engelliler Günü" kapsamında 3 Aralık Salı günü 80’ler dizisinin oyuncularının katıldığı “Farkındalık” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezindeki söyleşiye, Rektör Yardımcılarım Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak ve Prof. Dr. Seyfullah Kara, akademikidari personel ile öğrenciler katıldı.

Beğeni ile takip edilen dizinin oyuncularından Ali Fuat Pekzeren, Berat Yenilmez, Faruk Sofuoğlu ve Hacı Ali Konuk katılımcıların yoğun alkışları ile sahneye davet edildi. İzleyicilerden gelen sorular üzerine gerçekleşen söyleşide dizi oyuncuları, 80’li yıllardaki hayat koşulları, kendi hayat tecrübeleri, dizi çekimi anılarından söz etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide, “Engelli Farkındalığı” konusuna değinen oyuncular, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak dizi jeneriklerinde “Engelli Dostu Dizi” ifadesinin yer aldığını ve diğer dizi setlerindeki koşullara göre engelli oyuncuların çalışabilecekleri daha uygun mekânlar hazırladıklarını ifade ettiler.

Söyleşi, Rektör Yardımcıları tarafından oyunculara plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ZONGULDAK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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