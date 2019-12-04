Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai

DHA

ZONGULDAK'ta, kömür karası elleriyle yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de mesailerine devam ediyor. Alın terleriyle ekmek parası için çalışan işçilerin tek dileği sağ salim emekli olabilmek. 18 yaşında girdiği maden ocağında 16 yıldır çalışan işçi Murat Heper, "Zonguldak nasıl yer üstü şehriyse, burası da yer altı şehridir. Madencinin alın terinin alnın ak sütü kadar helal olduğunu herkes bilsin" dedi.

ZONGULDAK'ta, kömür karası elleriyle yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de mesailerine devam ediyor. Alın terleriyle ekmek parası için çalışan işçilerin tek dileği sağ salim emekli olabilmek. 18 yaşında girdiği maden ocağında 16 yıldır çalışan işçi Murat Heper, "Zonguldak nasıl yer üstü şehriyse, burası da yer altı şehridir. Madencinin alın terinin alnın ak sütü kadar helal olduğunu herkes bilsin" dedi.
Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) ekim ayı itibariyle 7 bin 905 işçi çalışıyor. Bu sayı, özel maden şirketlerindeki işçiler eklendiğinde çalışan işçi sayısı12 bini bulurken, kayıt dışı ocaklarda çalışan işçiler de eklendiğinde daha da artıyor.
Maden işçileri, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de yerin metrelerce altında çalışmaya devam ediyor. Ormanın derinliklerindeki özel bir maden ocağında çalışan işçiler, servisle tek tek evlerinden alınıyor. Yer altında kullanacakları tahta tahkimatları özenle ve dikkatle hazırlayan işçiler, maden mühendisi Tayfun Kaya'nın vediği talimatları aldıktan sonra yerin 480 metre altındaki ocağa inerek mesailerine başlıyor. İşçiler, yoğun çalışma temposunda tüm dünyada kutlanan 4 Aralık Madenciler Günü'nü hatırlamakta güçlük çekiyor.
'MADENCİNİN KADERİ YERİN ALTINDA'
Maden işçisi Murat Heper (34), 18 yaşında girdiği maden ocağında 16 yıldır çalışıyor. Madencinin ekmeğini yerin altında alın teriyle kazandığını anlatan Heper, "Bugün Dünya Madenciler Günü. Günümüzü buruk şekilde kutluyoruz, çünkü Soma'da ölen arkadaşlarımız aklımızda. İçimiz buruk. Allah gani gani rahmet eylesin. Onların ailelerini düşünerek biz de burada iş sağlığı ve güvenliğini alarak çalışıyoruz. Sağ salim işimizi bitirerek çoluk çocuğumuza kavuşmayı, evimize dönmeyi diliyoruz. Madencinin kaderi gördüğünüz gibi yerin altında. Bizim işimiz ağır. Madenci yerin altında çalışır, ekmeğini, alın terini yerin altında arar, bulur ve dünyanın en zor mesleğini yapar. Madencinin kaderini yine madenciler belirler. Zonguldak nasıl yer üstü şehriyse, burası da yer altı şehridir. Madencinin alın terinin alnın ak sütü kadar helal olduğunu herkes bilsin. Aldığı her kuruşu helal. Taştan su çıkarmak gibi bir şey yaptığımız. Yaptığımız iş zor ama biz bir şekilde evimize ekmek götürmek zorundayız" dedi.
15 yıllık maden işçisi Yasin Çakır (40) da günlerinin yer altında çalışarak geçtiğini anlatarak, "Madenci arkadaşlarımızın günü kutlu olsun. Madenci çalışarak alın teriyle kazandığı parasını evine getiriyor. Çoluk çocuğunu düşünüyor yer altında. Bizim amacımız sağ salim çalışarak emekli olabilmek" diye konuştu.
ZONGULDAK, MADEN İŞÇİSİNİN EMEĞİYLE AYAKTA DURUYOR
Özel kömür ocağı işletmecisi Erdin Kargidan da kötü anılarla anılan madencilerin özel ve anlamlı bir günde hatırlanmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Zonguldak'ın maden işçilerinin emeğiyle ayakta durduğunu söyleyen Kargidan, şöyle konuştu:
"Dünya madenciler gününde tüm maden işçilerin gününü kutluyor, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim hayatımız bu. Madencinin hayatı zor. Hep zor günlerinde basın aracılığıyla anılıyordu. Böyle daha mutlu bir günde, madenciler gününü kutladığımız için sevinçliyiz. Zonguldak'taki herkes madenin içinde. Ben işletmeden önce babamızın maden işletmeciliği nedeniyle hep bu işin içindeydik. Burada 100'ün üzerinde işçi çalışıyor. Bunun yanında nakliyecisi çalışıyor, fırıncısı çalışıyor ve Zonguldak bu şekilde ayakta kalıyor. Zonguldak'ın bir nebze olsun ekonomiye katkı sunabilmesi, madencilerin sırtından emeğinden geçiyor. Bugünde tüm hızımızla çalışmaya gayret ediyoruz."
ZONGULDAK´TA 5 YILDA 61 MADENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Zonguldak´ta maden ocaklarında, 2014'ten 2019'un Ekim ayına kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 61 maden işçisi yaşamını yitirdi. İşçilerin 12'si TTK'ya ait maden ocaklarında, 29'u özel maden şirketlerinde, 20'si ise kaçak işletilen ocaklarda hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, iş kazalarının önüne geçilmesi için işverenlerin yasalarda belirtilen şartlarda çalışmalarını sürdürmesi için denetimler yapıyor. 2019 yılının ilk 9 ayında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymayan 1 iş yerinde üretim durduruldu, kamuya ait bir kömür ocağı ile özel firmaya ait 11 kömür ocağına toplam 1 milyon 213 bin 701 lira para cezası uygulandı.

ZONGULDAK

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai (2)
YEREL HABERLER Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai (2)
Alaplılı engelli genç, yardım değil iş istiyor
YEREL HABERLER Alaplılı engelli genç, yardım değil iş istiyor
“80’ler dizisi oyuncuları BEÜ’de
YEREL HABERLER “80’ler dizisi oyuncuları BEÜ’de
Gazetecilerden 'Dünya Madenciler Günü'nde bir ilk ZGC, maden ocağı girişinde madencileri anlatan fotoğraf sergisi açtı
YEREL HABERLER Gazetecilerden 'Dünya Madenciler Günü'nde bir ...
Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı
YEREL HABERLER Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler ...
Karabük Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı gösteri maçı yaptı
YEREL HABERLER Karabük Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı gösteri ...
Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi
YEREL HABERLER Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi
Alkollü sürücü bisikletliye çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü bisikletliye çarptı
Konserve hazırlanırken kapak uyarısı
YEREL HABERLER Konserve hazırlanırken kapak uyarısı
Dünya Madenciler Gününde ZGC'den anlamlı sergi
YEREL HABERLER Dünya Madenciler Gününde ZGC'den anlamlı sergi
Down sendromlu Sadullah İbrahim'in başarı hikayesi
YEREL HABERLER Down sendromlu Sadullah İbrahim'in başarı hikayesi
Afgan uyruklu öğrencinin büyük başarısı
YEREL HABERLER Afgan uyruklu öğrencinin büyük başarısı
Madenciler için koştular
YEREL HABERLER Madenciler için koştular
Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi
YEREL HABERLER Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi
Uzmanından konserve uyarısı: "Konservelerin kapaklarının içe bombe olması lazım" BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert: "Konserveleri hazırlayacağımız kavanozları ve kapaklarını kaynatarak steril hale getirmek gerekiyor" Bakteri sporları doğada yaygın ve sebzelerin üzerinde de gösterilmiş" "Konserveyi hazırladıktan sonra ağzını da çok iyi kapattığımızdan emin olmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER Uzmanından konserve uyarısı: "Konservelerin ...
Çaycuma Gönüllüleri meyve bahçesi kuruyor
YEREL HABERLER Çaycuma Gönüllüleri meyve bahçesi kuruyor
Vali Erdoğan Bektaş: "Son dönemde engelliler adına güzel projeler gerçekleşti"
YEREL HABERLER Vali Erdoğan Bektaş: "Son dönemde engelliler adına ...
Çaycuma'da engelliler için yürüyüş yapıldı
YEREL HABERLER Çaycuma'da engelliler için yürüyüş yapıldı
GMİS yönetim kurulu; “Dünya Madenciler Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER GMİS yönetim kurulu; “Dünya Madenciler Günü kutlu ...
Güner, “Herkesin bir gün 112 acil çağrı hattına ihtiyacı vardır
YEREL HABERLER Güner, “Herkesin bir gün 112 acil çağrı hattına ...
OYAK Genel Müdürü Erdem: “Birlikte başarmayı başarmalıyız” OYAK yönetimi, Zonguldak milletvekilleri ve STK’ları dinledi
YEREL HABERLER OYAK Genel Müdürü Erdem: “Birlikte başarmayı ...
Sezgin’den Gazipaşa için “korkuluk” açıklaması
YEREL HABERLER Sezgin’den Gazipaşa için “korkuluk” açıklaması
Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 ...
Barakadan cephane çıktı Silah imalathanesine çevrilen barakaya düzenlenen operasyonda barakadan çıkanlar ekipleri şoke etti Kurusıkıları silaha dönüştürüp satan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Barakadan cephane çıktı Silah imalathanesine çevrilen ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X