‘Matruşka’ Zonguldak’ta sahnelenecek

Adana Devlet Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Matruşka’ adlı oyun Zonguldak Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
Tek perdelik oyun 6 Aralık Cuma günü 20.00’de, 7 Aralık Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 seanslarında sahnelenecek. Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı Hakan Boyav’ın yönettiği oyunun konusu ise şöyle:
“Hiçbirimizin yabancı olmadığı durumlar, duygular, anlarlar. Kadınerkek ilişkileri.” Oyuncular ise şöyle:
“Gökhan Doğan ve Burçin Börü.”
ZONGULDAK
04 Aralık 2019 Çarşamba
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