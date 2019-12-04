Ormanlık alana yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, ormanlık alana yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Koçyiğit hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Koz Deresi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Koçyiğit´in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak ormanlık alana yuvarlandı. Çevredekiler kazayı sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler, dağlık alanda yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında sürücü Yusuf Koçyiğit´i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Koçyiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yusuf Koçyiğit´in cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



ZONGULDAK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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