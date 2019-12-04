Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilciliğinin organizasyonu ile Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen proje kapsamında akülü sandalye dağıtımı yapıldı.

6 adet akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine Çaycuma Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen törenle verildi. Dağıtım sonrası Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal, şunları söyledi; "Bu kampanyada bizleri yalnız bırakmayıp destek olan Bartın İl Jandarma Komutanımız Fahri Semiz’in eşi Mehtap Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kendi kişisel sergisinde ürünlerini satarak omurilik felçlileri derneğine destek için sandalye alımına katkıda bulundu.

Engelli vatandaşlarımıza yardımlarımızı devam edecek. Ayrıca 5 yıldır bizlere destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Okullarda toplanan kapaklar Omurilik Felçlileri Derneğine teslim ediliyor. Bunun sonucunda alınan sandalyeler ihtiyaç sahibi kardeşlerimize veriliyor. Hem çevre bilinci oluşması hem de engelli vatandaşlarımız hakkında pozitif bir düşünce olması için öğrencilerimizi de çağırdık. Bu mutluluğa ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun'da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sandalyelerden faydalanacak vatandaşlarımız toplumda daha iyi bir şekilde kaynaşmış olacak. Sosyal bir devlet olmanın gereği olarak bütün vatandaşlarımız bütün hizmetlere kavuşacaklar. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin gününü kutlarım" dedi.

Daha sonra sırası ile kampanyaya katkı veren Atatürk İlkokulu, 75’nci Yıl İlkokulu, Gemiciler Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu ve Velioğlu İlkokulu Müdürlerine teşekkür plaketi verildi. Cem Ünal ayrıca katkılarından dolayı Kaymakam Muharrem Coşgun ve Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz’in eşi Mehtap Semiz’e tekerlekli sandalye figürlü şilt takdim etti. Akülü tekerlekli sandalyelerini alan vatandaşlar da desteklerinden dolayı Omurilik Felçlileri Derneğine teşekkür ettiler.

ZONGULDAK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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