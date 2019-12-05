Üniversitelilerden 67 Burda AVM'de farkındalık etkinliği

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından 67 Burda AVM'de Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

BEÜ İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Engelli değilim farklıyım. Farklıyım ama buradayım' sloganıyla Esas 67 Burda AVM'denin 2. katında fotoğraf sergisi düzenledi.

Engellerini aşmış bireylerin başarılarına dikkat çektiler. Yoğun ilgi gören fotoğraf sergisinin amacının asıl engelin kalpte olduğuna vurgu yapıldı.

ZONGULDAK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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