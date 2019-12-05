Caddede kahve pişirip vatandaşlara ikram ettiler

Zonguldak'ta AK Partili gençler caddede stant kurup Türk Kahvesi pişirdiler. Kahvenin 40 yıllık hatırı olduğunu ifade eden gençler vatandaşlara kahve ikram ettiler.

AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları tarafından Gazipaşa Caddesi'nde stand kuruldu. Vatandaşlara kuru kahve ikram eden gençler, kurdukları stantta pişirdikleri kahvelerden de ikram ettiler. Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Umut Budak, "Genel merkez gençlik kolları tarafından 81 ilde eş değerli yaptığı 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü münasebeti nedeniyle vatandaşlarımıza küçük paketler halinde Türk Kahvesi ikramımız bulunuyor. 40 yıl hatırı olan kahvemizi pişirip vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda burada üye olmak isteyen genç kardeşlerimize, ağabey ve ablalarımıza üye çalışması da yapıyoruz. Kahve ikramımız sürüyor" diye konuştu.

ZONGULDAK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.