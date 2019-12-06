Zonguldak'ta tamamı maden işçilerinden oluşan Zonguldak Madenci Korosu, 7 Aralık 2019 günü başkent Ankara'da konser verecek. Çeşitli yörelere ait şarkıların seslendirileceği konser ile madencilik kültürünün tanıtılması hedefleniyor.

Uzunmehmet'in taşkömürünü bulmasından bu yana geçen 100 yılı aşkın zaman içerisinde oluşan madencilik kültürü, sanat ile buluştu. 5 bini aşkın madencinin yaşamını yitirdiği Zonguldak'ta tamamı maden işçilerinin oluşturduğu Zonguldak Madenci Korosu, başkent Ankara'da konser vermenin heyecanını yaşıyor. 16 maden işçisinden oluşan koro, Türk Halk Müziği ve çeşitli yörelere ait eserleri seslendirerek unutulmaz bir gece yaşatacak.



Türkiye'de bir ilk

Ülke genelinde bir ilk olma özelliğini oluşturan koro, Türkiye Taşkömürü Kurumu Eğitim Tesislerinde son provasını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren provada son hazırlıklar yapıldı. Eserleri seslendiren madenciler eğlenmeyi de unutmadı. Koro çalışmalarını anlatan Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin; "Tamamı maden işçileri büyük çoğunluğu değil hepsi madenlerimizde çalışan TTK personellerinden oluşan yeraltı ve yerüstünde çalışan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Tabi Zonguldak deyince ilk akla gelen şey kömür. Kömür deyince Zonguldak geliyor. Bir kültürü var bu şehirde kömürün. Kültürü yaşatmamız gerekiyor. Biz Zonguldaklılar olarak bu kültürü biliyoruz. Bunları dışarıdaki insanlara da anlatmamız gerekiyor. Zonguldak'ın tanıtımına katkı sağlayacak madenci koromuzu bu sebeple bütün illerde gezdirerek buralarda konserler vererek etkinlikler yaparak tanıtmak istiyoruz. Hem madenciyi tanıtmak hem de madencinin emeğinin dışında kültürel yanının olduğunu da herkese gösterebilmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bu çalışmalara başkentte başlıyoruz. Güzel bir konser olacak. 7 Aralık günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Bütün özellikle Ankara'daki Zonguldaklıların hepsini bekliyoruz. Çok yüksek bir katılım olacak. Gelen bize talepler o şekilde Zonguldak'tan da gidenler olacak. Ankara'dan da katılanlar olacak. Böyle bir etkinliği Ankara'da başlatıp, yılbaşından sonra İstanbul'da aynı şekilde konserimiz olacak. Buna devam edeceğiz. Amacımız hem Zonguldak'ı, hem madenciyi hem de kömür kültürünü tanıtmak. Herkese anlatmak" diye konuştu.

Geçen yıl Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen konserde adını duyuran Zonguldak Madenci Korosu, 7 Aralık 2019 tarihinde Ankara Yeni Mahalle'de bulunan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Konser saat 19.00'da başlayacak.

ZONGULDAK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

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