Sürücüleri durdurdular öncelik istediler

7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri çerçevesinde sürücülere trafikte ambulanslara öncelik verilmesini istediler.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde Kent Merkezi Gazipaşa Caddesinde seyir halindeki sürücüleri durdurarak trafikte ambulansa öncelik verilmesi konularında bilgilendirme Yapıldı. İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Emre Karaahmetoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Uğur Ömür Alagöz’ün katıldığı trafik çevirmesinde Sağlık ekipleri tarafından sürücülere bilgilendirilme yapıldıktan sonra çeşitli hediyeler verdiler. Daha sonra sürücüler de sağlık ekiplerinin acil sağlık hizmetleri haftasını kutlayarak yapılan etkinliklerden memnun kaldıklarını söyleyerek trafikte ambulanslara yol verme konusunda daha duyarlı olacaklarını söylediler.

ZONGULDAK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

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