AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen BEÜ’de konferans verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, BEÜ "Afet Yönetiminde Yeni Stratejiler" başlıklı bir konferans verdi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, akademikidari personel ve öğrenciler katıldı. Afetlere ilişkin risk yönetimleri ve bu risklere karşı alınabilecek tedbirlerin anlatıldığı konferansta konuşan Taşdelen, dünyada bugün doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığını ve toplumlara yönelik ciddi tehditler oluşturduğunun altını çizerek, bu tehditlerle baş etmenin en temel yönteminin, hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip bunlara karşı gerekli tedbirleri almaktan geçtiğini söyledi. Türkiye’nin; jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunduğunu belirten Taşdelen, ülkemizin yaşanan afetlerden dersler çıkardığını, böylece kriz yönetimi anlayışını terk ederek afet yönetiminde önceliği risk yönetimine verdiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında AFAD’ın kuruluşu, teşkilat yapısı ve görevleri hakkında bilgiler paylaşan Taşdelen, “Afet yönetimi ve özellikle müdahale alanındaki tecrübeleri ışığında AFAD'ın, yurtdışında meydana gelen doğa ve insan kaynaklı afetlere kendi müdahale ve insani yardım kapasitesiyle müdahale ettiğini, bu çerçevede kuruluşundan bugüne yaklaşık 60 ülkede müdahale operasyonu ve/veya insani yardım çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hamza Taşdelen’in sunumu esnasında katılımcılar, eğitim teknolojisi olarak kullanılan oyun tabanlı bir öğrenme platformu üzerinden cep telefonlarıyla afet üzerine sorulan mini yarışmada sorulara cevap vererek farkındalıklarını ve genel kültürlerini sınadılar. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen tarafından verildi.

ZONGULDAK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

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