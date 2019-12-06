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Vali Bektaş, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilerle buluştu

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gazilere takdim edilmek üzere gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve beratları Vali Erdoğan Bektaş tarafından hak sahibi gazilere takdim edildi.

Vali Bektaş, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilerle buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gazilere takdim edilmek üzere gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve beratları Vali Erdoğan Bektaş tarafından hak sahibi gazilere takdim edildi.
Madalya Tevcih töreninde gaziler ve ailelerine hitap eden Vali Erdoğan Bektaş, “Anadolu Coğrafyasında yaşamanın, varlığımızı sürdürmenin bir bedeli olarak yüzyıllardır şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor, Anadolu ve çevresini yurt yapma çabası bin yıldır devam ediyor, 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesi bir dönüm noktasıdır. Malazgirt’te herkesin kabul edeceği bir irade ortaya konmuştur. 1.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti yok edilmeye çalışılmış, Malazgirt gibi Çanakkale Zaferi de milletimiz için bir dönüm noktası olmuştur En zor zamanlarımızda, en güçlü devletlerin ittifakı ile üzerimize gelinmesine rağmen milletimizin azmi, iradesi, büyük fedakârlığı ile şehit ve gazilerimizin sayesinde kötü emeller bertaraf edilmiş, milletimizin ve devletimizin varlığı, ebediliği uluslararası camia tarafından kabul edilmiştir. Bu coğrafya üzerinde hesapları bitmeyenler, 15 Temmuz’da hain bir kalkışmayla bunu yine denediler, ancak Aziz Milletimizin dirayeti sayesinde varlığımızla oynayanlara gereken ders verilmiştir. Bu nedenle devletimizin bekası için bedel gözetmeden şehit olan, Gazi olan Milletimize şükran borçluyuz. Bu günümüzü geleceğimizi borçluyuz, bu asil milletin hakkını ödeyemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum” dedi.
Vali Bektaş, madalya ve beratları değerbilirlik kadirşinaslık göstererek gönderen KKTC’de teşekkür etti.

ZONGULDAK

06 Aralık 2019 Cuma

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