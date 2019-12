GMİS Yönetim Kurulu, Türk-İş Genel Kurulunda GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; “GMİS, Türkiye’de kurulan ilk 3 sendikadan birisidir” “171 yıldır kömür üretiyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) 23’üncü Genel Kuruluna katıldı. Programda konuşan Yeşil, "5 bin maden şehidimizin kanıyla, canıyla ve on binlerce çalışanıyla Zonguldak Maden Havzası, ülkemiz sanayinin ve ekonominin itici gücü oldu" dedi.

Ankara’da düzenlenen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) 23’üncü Genel Kurulunda, Türkİş’in aldığı karar doğrultusunda Zonguldak’tan bir maden işçisi madenci elbisesi ile protokolde diğer sektörlerin işçileriyle birlikte en ön sırada yer aldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, genel kurulun ikinci gününde bir konuşma yaptı. Yeşil, “Genel Maden İşçileri Sendikamız, Türkiye’de kurulan ilk 3 sendikamızdan birisidir. 17 Kasım’da 73’üncü yaşımızı kutladık. Bu yıl aynı iş yerinde 28’inci dönem toplu iş sözleşmemizi imzaladık. 1965 yılında madenci kardeşlerimiz Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar’ı Kozlu’daki hak ve demokrasi mücadelemizde şehit verdik. 1990 yılının sonunda, Zonguldak Maden İşçileri olarak Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir grevi hayata geçirdik. 29 yıl önce 48 Ocak 1991 tarihlerinde Zonguldak ve bölge halkıyla bütünleşerek, yaklaşık 150 bin kişiyle ZonguldakAnkara yolunda haklı mücadelemizi haykırdık ve sesimiz tüm dünyada yankılandı. 1994 yılında maden ocaklarımızı ve demirçelik fabrikalarımızı kapatmak, satmak isteyenlere karşı, maden işçileri ve bölge halkı olarak yine meydanlara çıktık, sesimizi yükselttik; işimize, aşımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıktık. Mücadelenin önderi, Genel Başkanımız ve Türkİş Genel Sekreteri Şemsi Denizer’i 1999 yılında bir cinayet sonucu kaybettik. Hiçbir baskı ve tehdit bizi mücadelemizden vazgeçiremedi” dedi.



"Maden işçilerimiz tek ses, tek yürek"

Sonraki yıllarda da maden ocaklarının özelleştirilmesine ve madenlerde, yer altında taşeron uygulamasına şiddetle karşı çıktıklarını ifade eden Başkan Yeşil, “Madenciler olarak tek yürek, tek ses olduk, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumunda taşeron uygulamasının kaldırılmasını sağladık. Bu acı deneyimlere rağmen, 2017’de yasal düzenleme yaparak TTK’nın küçük parçalara bölünerek özelleştirilmesini gündeme getirdiler. Maden işçilerimiz yine tek ses, tek yürek oldu ve sesimiz Ankara’da, TBMM’de duyuldu ve bu yanlış düzeltildi. Maden işçileri olarak sesimizin duyulmasını sağlayan muhalefet partilerine ve gerekli düzenlemeyi yapan iktidar partisi temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu haklı mücadelemizde her zaman yanımızda olan Türkİş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay’a ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye işçi sınıfının en büyük çatı kuruluşu olan Türkİş’in üyesi olan böyle bir sendikanın 18’inci Genel Başkanı olarak karşınızda olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören arkadaşlarıma, huzurlarınızda, bir kez de buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“171 yıldır kömür üretiyoruz”

Zonguldak Maden Havzasında 171 yıldır taş kömürü üretildiğini ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Yaklaşık 5 bin maden şehidimizin kanıyla, canıyla ve on binlerce çalışanıyla Zonguldak Maden Havzası, ülkemiz sanayinin ve ekonominin itici gücü oldu. Ancak 1990 sonrası uygulanan dış kaynaklı ekonomik politikalarla ülkemizdeki üretim ekonomisi tahrip edildi. Madencilik sektörü de bundan nasibini aldı. Tüketime ve dış krediye bağımlı büyüyen Türkiye borç batağına sürüklendi. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak işimize, aşımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıkarken her ortamda ve her şart altında çözüm önerilerimizi de ortaya koyduk” dedi.



“TTK, tam kapasite ile çalışır hale getirilmelidir”

Türkiye’nin taş kömürü ithalatı için yılda 45 milyar dolarını dışarıya verecek lüksü olmadığını sözlerine ekleyen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Türkiye Taşkömürü Kurumu en kısa sürede tam kapasite ile çalışır hale getirilmeli ve yıllık 5 milyon ton üretim hesabı yapılmalıdır. Türkiye Taşkömürü Kurumunda yer üstünde çalışan işçi arkadaşlarımız ve Maden Tetkik Arama Kurumunda çalışan arkadaşlarımız arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesini ve eşit işe eşit ücret verilmesini istiyoruz. Bölgede bulunan Kardemir ve Erdemir’in ihtiyacı havzamızdan karşılanmalı, olası ambargolara karşı demirçelik sektörü güvence altına alınmalıdır. Türkiye Kömür İşletmelerine, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ve Maden Tetkik Arama Kurumuna sahip çıkılmalı ve bu kurumlar daha aktif hale getirilmelidir. Örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalı, sendikalaşmayı teşvik edecek düzenlemeler yapılmalıdır. Kamuda ve özel sektörde yandaş sendika uygulamalarına son verilmelidir. Türkiye’de Emek Platformu’nun yeniden oluşturulması için işçi ve memur sendikaları tüm samimiyetlerini ortaya koymalıdır. Kayıt dışı ekonominin sendikal örgütlenme ile ortadan kaldırılacağı, sendikal örgütlenme arttıkça Sosyal Güvenlik Kurumunun daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağı ısrarla anlatılmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, gelir vergisi dilimleri ücretliler lehine yeniden düzenlenmelidir. İşçilerin kıdem tazminatına el uzatılmamalıdır. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik krizin sorumlusu biz işçiler, emekçiler değiliz. Ülkemizi yönetenleri buradan bir kez daha uyarıyoruz; Asgari ücreti düşük tutarak ve vergi keserek, Toplu iş sözleşmelerinde kazanımlarımızı sınırlayarak, enflasyonun altında ücret zammını dayatarak, yeni vergiler çıkartarak, tüketim mallarına zam yaparak, ekonomik krizin faturasını bize kesmenize izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Genel kurula GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, MTA ve Merkez Servisleri Şubelerinin şube başkan ve yöneticileri ile eski Genel Başkan Ahmet Demirci katıldı.

ZONGULDAK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.