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Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs yakalandı

İHA

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen zanlı, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs yakalandı

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen zanlı, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D.'nin (32) evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.’nin üzerinden 5 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ekiplerce Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

ZONGULDAK

07 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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