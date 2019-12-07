Öğrenciler Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının izni ve TÜBİTAK'ın desteği ile Türkiye Zeka Oyunları Vakfı tarafından hazırlanan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın Trabzon'da yapılan bölge finallerine katılan ilçe okullarından Barbaros Kutlutaş Ortaokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Türkiye'de ki en iyi 50 okul arasına girmeyi başardı.

Böylelikle 21 Aralıkta Ankara'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak nezaretinde finallere hak kazanan Okul müdürleri ve öğrenciler final yarışması öncesi Kaymakam Muharrem Çoşgun'u ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı ziyaret ettiler. Kaymakam Muharrem Çoşgun öğrencilere hediyeler vererek, "Öğrencilerimizi başarılarından ötürü tebrik ediyor, Türkiye finallerinde ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz"dedi .

ZONGULDAK 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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