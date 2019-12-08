Madenci Korosu Ankara’da konser verdi

Zonguldak maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu, Ankara’da Nazım Hikmet Sanat ve Kongre Merkezi’nde bir konser verdi.

Zonguldak Kent Konseyi, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Ankara Zonguldaklılar Derneği’nin girişimleriyle gerçekleştirilen konsere; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRKİŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, GMİS eski yöneticileri, TTK eski genel müdürleri, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Zonguldaklı katıldı.



Yeniden genel başkan seçildi, ilk programı konser oldu

57 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRKİŞ 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeniden genel başkanlığa seçilen Ergün Atalay seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Madenciler Korosu’nun verdiği konsere katıldı. Burada bir konuşma yapan Ergün Atalay şunları söyledi: “Hepinizi TÜRKİŞ ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir saat önce yeniden TÜRKİŞ’in Genel Başkanı seçildim. Ben seçimden sonra, Adapazarlıyım, Adapazarı’na gidiyorum. İlk başkan olduğum zaman rahmetli annem sağdı önce onun elini öpüyorum. Sonra okulu ziyaret ediyorum. Sonra Zonguldak’ta madene iniyorum, sonra da TÜRKİŞ’e geliyordum. Bu akşam Adapazarı’na gideceğim, annem rahmetli oldu, Pazartesi onun mezarını ziyaret edeceğim. Salı günü de Zonguldak’a geleceğim. Tam buraya gelince neyin ne olduğunu anladım. Ben evime geldim. Bu kardeşlerimin ben ağabeyleriyim. Bu davetten dolayı TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu olarak bir heyet oluşturduk. Burada Ağaçİş’in başkanı, Madenİş’in başkanı, Harpİş’in Başkanı var. Ben madenci kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum, Allah, ayaklarına taş değdirmesin.”

Konserde madenci kıyafetleri ile sahneye çıkan koronun konseri büyük beğeni topladı. Madenci Korosu’na program sonunda çiçek takdim edildi.

ZONGULDAK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:27

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