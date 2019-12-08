Trafik kazası geçirdi, takımını yalnız bırakmadı

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Trafik kazası geçirerek kürek kemiği kırılan Alaplı Belediyespor'un tecrübeli teknik direktörü Gökmen Başoğlu, ağrılarına rağmen takımının başında yer aldı.

Süper Amatör Ligin iddialı takımlarından Alaplı Belediyespor'un tecrübeli teknik adamı Gökmen Başoğlu, Alaplı'da trafik kazası geçirdi. Vücudunda kürek kemiği kırılan Başoğlu buna aldırış etmeden takımını yalnız bırakmadı. Deneyimli antrenör Gökmen Başoğlu, takımının ilk yarının son maçında deplasmanda oynanan Akınspor maçına giderek ağrılarına rağmen takımının başında yer aldı. Alaplı Belediyespor, Akınspor'u 30 mağlup etti. Alaplı Belediyespor puanını 25'e yükselterek maç fazlasıyla lider oldu. Maç sonrasında taraftarlar vefakar antrenör Başoğlu'nu tribünlere çağırarak alkışladı.

ZONGULDAK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:27

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