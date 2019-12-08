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Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

DHA

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Filyos beldesi Derecikören köyü yolunda meydana geldi. Batuhan O. yönetimindeki 67 DF 894 plakalı otomobil, Erdal A.'nın kullandığı 35 AKY 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ZONGULDAK

08 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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