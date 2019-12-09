Amatör Ligde şok galibiyet: 19-0

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak 1.Amatör Küme U19 Zafer Men Liginde Karadonspor, Çates Işıkspor'u 190 gibi farklı skorla mağlup etti.

Bartın'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1.Amatör U19 Zafer Men Ligi başladı.

Merkez B Grubunda mücadele eden Karadonspor son yıllarda yeşil sahalarda alışık olmayacak skorla rakibi Çates Işıkspor'u mağlup ettti. Karadonspor rakibi Çates Işıkspor'u 190 gibi farklı bir skorla yendi. Karadonspor'a galibiyeti getiren golleri Faruk (3), Işık (3), Halil Can (2), Emirhan(2), Emircan (2), Mert (2), Batuhan (2),Göksu (2)ve Kerim (1)'den geldi. Öte yandan Karadonspor'un aldığı bu farklı galibiyet sonrasında futbol camiası da bu skora inanamadı.

ZONGULDAK 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.